 

Власти Грузии объяснили отказ от антироссийских санкций

03.04.2022, 16:45, Новости дня
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Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в воскресенье рассказал о причинах решения не присоединяться к антироссийским санкциям и заверил в полной поддержке Украины на политическом уровне, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Мы всегда будем руководствоваться интересами нашей страны и нашего народа, и этого никто не изменит», – завил он.

По его словам, «всем нужно проявлять больше ответственности в условиях оккупации 20 процентов территории страны».

При этом Ираклий Гарибашвили сказал, что Грузия поддерживает Украину «на политическом уровне во всех форматах – ООН, ЕС, СЕ». Премьер напомнил, что Грузия была коспонсором проукраинских заявлений или просто поддерживала их, присоединилась ко всем политическим сигналам и резолюциям. «Так мы выразили солидарность Украине. Но к экономическим санкциям присоединяться не будем», – сказал он.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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