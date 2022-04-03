Власти Грузии объяснили отказ от антироссийских санкций
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Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в воскресенье рассказал о причинах решения не присоединяться к антироссийским санкциям и заверил в полной поддержке Украины на политическом уровне, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Мы всегда будем руководствоваться интересами нашей страны и нашего народа, и этого никто не изменит», – завил он.
По его словам, «всем нужно проявлять больше ответственности в условиях оккупации 20 процентов территории страны».
При этом Ираклий Гарибашвили сказал, что Грузия поддерживает Украину «на политическом уровне во всех форматах – ООН, ЕС, СЕ». Премьер напомнил, что Грузия была коспонсором проукраинских заявлений или просто поддерживала их, присоединилась ко всем политическим сигналам и резолюциям. «Так мы выразили солидарность Украине. Но к экономическим санкциям присоединяться не будем», – сказал он.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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