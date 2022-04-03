Ученые рассказали об опасности ожирения при иммунотерапии
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Американские специалисты провели научную работу, результаты которой подтвердили, что ожирение существенно снижает эффективность иммунотерапии.
В процессе нового эксперимента исследователи решили проанализировать, как ожирение влияет на организм лабораторных грызунов с атопическим дерматитов, которые принимают иммунотерапевтические средства.
Авторы изучили полученную информацию и убедились, что такие препараты в случае грызунов с ожирением вредят им. Теперь ученые планируют провести дополнительные исследования с участием добровольцев, но даже сейчас они считают, что результаты применимы и к людям.
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