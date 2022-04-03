 

Ученые рассказали об опасности ожирения при иммунотерапии

03.04.2022, 16:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Американские специалисты провели научную работу, результаты которой подтвердили, что ожирение существенно снижает эффективность иммунотерапии.

В процессе нового эксперимента исследователи решили проанализировать, как ожирение влияет на организм лабораторных грызунов с атопическим дерматитов, которые принимают иммунотерапевтические средства.

Авторы изучили полученную информацию и убедились, что такие препараты в случае грызунов с ожирением вредят им. Теперь ученые планируют провести дополнительные исследования с участием добровольцев, но даже сейчас они считают, что результаты применимы и к людям.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.05 / Нажмите (Re) play, чтобы вспомнить, как мозг укрепляет воспоминания во время сна

23.03 / Масштабное благоустройство развернется на юге Москвы

29.01 / Мурашко назвал сроки отступления эпидемии коронавируса в России

21.05 / Названы сроки падения цен на вторичное жилье в России

26.06 / У председателя УИК обнаружили коронавирус

05.05 / Актрису Голубкину увезли в больницу

06.08 / Ученые оценили риски заражения коронавирусом через пассивное курение

23.09 / Мнение: Хабаровск, Навальный, Макрон и Калифорния

10.09 / Алек Болдуин стал отцом в шестой раз

29.07 / Мажоритарное прошлое

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика