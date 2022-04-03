Ученые рассказали об опасности ожирения при иммунотерапии

Американские специалисты провели научную работу, результаты которой подтвердили, что ожирение существенно снижает эффективность иммунотерапии.

В процессе нового эксперимента исследователи решили проанализировать, как ожирение влияет на организм лабораторных грызунов с атопическим дерматитов, которые принимают иммунотерапевтические средства.

Авторы изучили полученную информацию и убедились, что такие препараты в случае грызунов с ожирением вредят им. Теперь ученые планируют провести дополнительные исследования с участием добровольцев, но даже сейчас они считают, что результаты применимы и к людям.