Елена Малышева арестована во Флориде из-за песни о яичках в шоу «Жить здорово!»

Телеведущая Елена Малышева сообщила о своём аресте в американском Майами по обвинению в разжигании ненависти к трансгендерам.

Фраза «Если ты с яичками, значит, ты мужик», спетая в популярном телешоу, нарушает законодательство штата о дискриминации меньшинств.

В обвинительном заключении речь идёт о выпуске передачи «Жить здорово!» от 3 декабря 2012 года, в котором речь шла о мужских половых железах. В финале программы для закрепления материала на сцену вышли актёры в костюме тестикул, которые исполнили песню про яички. Данное видео быстро обрело популярность в Рунете и набрало свыше 10 миллионов просмотров на YouTube, став на тот момент самым популярным видеороликом в истории отечественного интернета.

По мнению американской прокуратуры, повторяющаяся рефреном фраза о том, что наличие яичек якобы ведёт за собой принадлежность человека к мужскому полу, нарушает законодательство штата Флорида о гендерах. В песне не отражена роль женщин с пенисами, мужчин с вагинами, небинарных персон и других представителей LGBTQ+ сообщества.

– Эта фраза, она буквально звучит как «если ты с яичками, значит, ты мужик», – это язык ненависти в чистом виде. У меня есть яички, у моего мужа тоже, но мы не считаем себя мужчинами. Мы счастливая лесбийская пара. Когда мой супруг посмотрел этот клип, у него случилась паническая атака, а мне пришлось принимать антидепрессанты и прорабатывать кейс с психологом. А теперь ведущая этого шоу, которое сеет и множит ксенофобию, как ни в чём не бывало прибыла в США и пытается здесь продвигать свои ку-клукс-клановские идеи. Мы этого не допустим, – заявила прокурор Флориды Джессика Фингерстикер.

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