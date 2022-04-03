 

Певец Макс Барских вступил в украинскую армию

03.04.2022, 15:20, Новости дня
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Певец и композитор Макс Барских объявил о вступлении в ряды вооруженных сил Украины (ВСУ), отметив, что после двухнедельного обучения он отправится в зону боевых действий.

«С завтрашнего дня начинаю учебу. Кто бы мог себе представить. Еще месяц назад в моих руках был только микрофон, но сейчас…»,– сказал он в видеообращении в соцсетях, передает «Коммерсант».

Кроме Макса Барских, в ряды ВСУ вступили ряд известных украинских актеров: Алексей Тритенко, Сергей Клименко, Олег Шульга и другие. Солист украинской группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк вступил в ряды терробороны Киева с 24 февраля – с первого дня военной операции российской армии.

Ранее Барских, проживающий на Украине, запретил использовать свои композиции на территории РФ и посоветовал то же самое сделать другим звездам.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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