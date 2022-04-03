Мэр Днепра призвал убивать русских по всему миру «в максимально больших количествах»

Городской глава Днепра (бывший Днепропетровск) Борис Филатов заявил, что у украинцев есть полное моральное право убивать русских по всему миру «в максимально больших количествах».

«Вижу, как всех нас захлестывает ненависть, после того, что нелюди творили на Киевщине. Но замученных, расстрелянных, заживо сожженных уже не вернуть. Оставим ненависть. Увы, но она бесконтрольна», – написал Филатов в Facebook.

По его мнению, пришло время «холодной ярости», и у украинцев есть полное моральное право «спокойно и с совершенно незамутненным разумом, убивать этих нелюдей уже по всему миру, неограниченное количество времени и в максимально больших количествах». «Методично и без личного героизма», – сказал Филатов.

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что западные и украинские СМИ и политики распространяют очередной фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в киевском городе Буча. В Москве происходящее назвали полноценной военно-информационной войной против России.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

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