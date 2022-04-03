Анонсировано совещание Путина по развитию АПК

Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе 4-10 апреля проведет совещание по развитию агропромышленного комплекса, сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия 1».

Об этом передает РИА «Новости».

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство РФ работает над снижением влияния санкций на экономику страны, важно обеспечить для россиян возможность покупать привычные товары. Вице-премьера Виктории Абрамченко сообщил, что правительство не наблюдает предпосылок для дефицита продуктов питания в условиях санкционного давления.

Напомним, президент Владимир Путин на совещании по социально-экономической поддержке субъектов РФ заявил, что в ближайшее время власти РФ увеличат минимальный размер оплаты труда, величину прожиточного минимума, зарплаты бюджетников, пенсии и другие социальные выплаты. До этого Путин подписал закон о комплексе мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций.

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