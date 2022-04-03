Дневной сон дошкольников связали с грамотностью

Дневной сон помогает детям дошкольного возраста закреплять свою грамотность. К такому выводу пришли исследователи из Австралии после изучения результатов нового эксперимента.

Специалисты провели исследование, в процессе которого наблюдали за детьми дошкольного возраста. Участники регулярно ходили в сад и практиковали дневной сон. Авторы были намерены выяснить, как дневной сон воздействует на способность детей к чтению.

Участники проходили специальный опрос, а после этого их начали учить чтению. Результаты показали, что те, кто спал днем, отличались более высоким уровнем грамотности и быстрее всего справлялись с поставленными задачами.