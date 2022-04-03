 

Юбки А-силуэта, комбинезон с ремнем и брюки свободного кроя: одеваемся весной женственно

03.04.2022, 14:52, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Слово «стильный» каждый понимает по-своему. Но все варианты можно свести к тому, чтобы не выглядеть неряшливо и старомодно. В остальном – простор для творчества для всех и каждого. Стильный наряд подчеркивает достоинства фигуры и не выпячивает недостатки. Возможно, представленные ниже комплекты натолкнут на хорошие идеи по обновлению гардероба.

Платья макси и миди

Женщины любят платья по многим причинам. Они женственные, стильные и очень удобные. Платье подойдет для особого случая, для прогулки или рабочих будней. При этом одна вещь представляет собой целостный образ. Этой весной выбирайте платье длиной чуть ниже колена и убедитесь, что оно имеет выраженную талию, чтобы подчеркнуть женственный силуэт, а также индивидуальный стиль.

Широкие брюки

Обтягивающие джинсы скинни теряют былую популярность, а вот широкие брюки этой весной в моде. Их носят все, ведь легкие брюки из натуральной ткани – идеальный вариант для теплого сезона. Широкие брюки с высокой посадкой образуют А-силуэт, стильный, неподвластный времени и женственный. Их можно сочетать с боди, дополнять обувью на каблуках, чтобы сделать образ еще более выразительным.

Эффектная блузка

Эффектная блузка с забавным рисунком, рукавами-фонариками или кружевной отделкой добавит вашему наряду немного шарма. Выбирайте пастельные тона и цветочные узоры для весны, яркие и смелые узоры для лета и насыщенные цвета для осени и зимы. Еще один плюс – эффектная блузка может сочетаться с любыми базовыми элементами, такими как юбка или широкие брюки нейтрального цвета.

Юбки А-силуэта

Женственные красивые юбки никогда не выходит из моды. Они даже более универсальны, чем платья. Сочетайте юбку нейтрального или однотонного цвета с эффектной блузкой и стильный образ обеспечен.

Комбинезон

Комбинезоны, как и платья, — это легкий способ создать яркий образ летним утром. Все, что от вас потребуется, – это подобрать подходящую обувь. Выберите комбинезон с отрезной талией или дополните его ремнем, чтобы силуэт смотрелся еще более выгодно.

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят
Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)
“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Кардиганы, блейзеры и жилеты оверсайз

Блейзеры и кардиганы, а особенно модели оверсайз, снова вернули себе модный статус. Одним из самых универсальных вариантов является кардиган оверсайз. Длинный или укороченный, это симпатичная и практичная вещь, которую можно добавить в свой гардероб.

Водолазки и футболки

Водолазка является классикой не просто так – она хорошо смотрится на всех. Это одежда на любой случай. Вы можете носить водолазку отдельно или как базовый слой под пиджаком или жакетом.

Заключение

В 2022 году количество вариаций для построения стильного образа бьет все рекорды. Здесь вам все прелести ретро, свободные брюки, яркие блузки, женственные юбки. Правильно подобрав вещи, вы будете излучать красоту и уверенность в себе.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.10 / Михаил Сегал: «Секс на экране — подачка свободе»

16.03 / Российские власти обсуждают введение нового налога

14.07 / Мнение: Собчак атакует

18.03 / Андрей Григорьев-Аполлонов и Сергей Жуков начали продавать уличную еду в мобитраках

24.06 / Мнение: Версия

13.02 / Мнение: “Ближайший союзник”

26.01 / Кто может наблюдать за нами из глубин космоса, объяснили ученые

28.01 / Действительно – ДОКОЛЕ???

28.06 / Женское время для улучшения жизни: подсказки астрологов с 28 июня по 4 июля 2021

28.05 / Мнение: Что Шойгу Путину показал?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика