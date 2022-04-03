Юбки А-силуэта, комбинезон с ремнем и брюки свободного кроя: одеваемся весной женственно

Слово «стильный» каждый понимает по-своему. Но все варианты можно свести к тому, чтобы не выглядеть неряшливо и старомодно. В остальном – простор для творчества для всех и каждого. Стильный наряд подчеркивает достоинства фигуры и не выпячивает недостатки. Возможно, представленные ниже комплекты натолкнут на хорошие идеи по обновлению гардероба.

Платья макси и миди

Женщины любят платья по многим причинам. Они женственные, стильные и очень удобные. Платье подойдет для особого случая, для прогулки или рабочих будней. При этом одна вещь представляет собой целостный образ. Этой весной выбирайте платье длиной чуть ниже колена и убедитесь, что оно имеет выраженную талию, чтобы подчеркнуть женственный силуэт, а также индивидуальный стиль.

Широкие брюки

Обтягивающие джинсы скинни теряют былую популярность, а вот широкие брюки этой весной в моде. Их носят все, ведь легкие брюки из натуральной ткани – идеальный вариант для теплого сезона. Широкие брюки с высокой посадкой образуют А-силуэт, стильный, неподвластный времени и женственный. Их можно сочетать с боди, дополнять обувью на каблуках, чтобы сделать образ еще более выразительным.

Эффектная блузка

Эффектная блузка с забавным рисунком, рукавами-фонариками или кружевной отделкой добавит вашему наряду немного шарма. Выбирайте пастельные тона и цветочные узоры для весны, яркие и смелые узоры для лета и насыщенные цвета для осени и зимы. Еще один плюс – эффектная блузка может сочетаться с любыми базовыми элементами, такими как юбка или широкие брюки нейтрального цвета.

Юбки А-силуэта

Женственные красивые юбки никогда не выходит из моды. Они даже более универсальны, чем платья. Сочетайте юбку нейтрального или однотонного цвета с эффектной блузкой и стильный образ обеспечен.

Комбинезон

Комбинезоны, как и платья, — это легкий способ создать яркий образ летним утром. Все, что от вас потребуется, – это подобрать подходящую обувь. Выберите комбинезон с отрезной талией или дополните его ремнем, чтобы силуэт смотрелся еще более выгодно.

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Кардиганы, блейзеры и жилеты оверсайз

Блейзеры и кардиганы, а особенно модели оверсайз, снова вернули себе модный статус. Одним из самых универсальных вариантов является кардиган оверсайз. Длинный или укороченный, это симпатичная и практичная вещь, которую можно добавить в свой гардероб.

Водолазки и футболки

Водолазка является классикой не просто так – она хорошо смотрится на всех. Это одежда на любой случай. Вы можете носить водолазку отдельно или как базовый слой под пиджаком или жакетом.

Заключение

В 2022 году количество вариаций для построения стильного образа бьет все рекорды. Здесь вам все прелести ретро, свободные брюки, яркие блузки, женственные юбки. Правильно подобрав вещи, вы будете излучать красоту и уверенность в себе.