 

В Совфеде призвали разработать механизмы участия детей в общественной жизни

03.04.2022, 13:59, Новости дня
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Необходимы разработать механизмы, которые позволят обеспечить участие детей в общественной жизни, сказала газете ВЗГЛЯД первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Любовь Глебова.

«Наконец-то на воспитание обратили внимание не декларативно, а реально. Во-первых, в 2020 году его записали в Конституцию как часть нашей государственной политики и обеспечили законодательной и нормативно-правовой базой. Во-вторых, за эти два года сделаны реальные практические шаги: в практику школьного образования вошли такие явления как рабочая программа по воспитанию, календарно-воспитательный план», – сказала сенатор Любовь Глебова на форуме в честь 100-летия пионерии, который проводят Министерство просвещения и Российское движение школьников.

По мнению сенатора, необходимо разработать механизмы, которые позволят обеспечить участие детей в общественной жизни. 

«Например, экология. Как это направление нуждается в зеленом детском движении, которое бы стыковалось со взрослыми действиями! Но механизмов, позволяющих это соединить, пока мало», – отметила она. 

Глебова добавила, что сейчас самое время этот опыт заметить, выявить, дать возможность людям о нем рассказать, научить друг друга, предложить ученым, методистам его описать и сделать частью образовательных программ. «А на все это, конечно же, нужны и законодательные действия, и нормативно-правовое регулирование этих процессов», – указала она.

Форум проходит с 1 по 4 апреля в международном детском центре «Артек».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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