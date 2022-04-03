Под Белгородом произошел взрыв с падением обломков

В Томаровке Белгородской области произошел взрыв с последующим падением обломков, пострадавших нет, сообщил глава администрации Яковлевского городского округа Белгородской области Олег Медведев.

«В Томаровке все спокойно. Был хлопок, на землю упали обломки. Как и положено, улицу оцепили, вызвали оперативные службы. Обломки осмотрели — они не представляют опасности, их увезли», — цитирует ТАСС Медведева.

Ранее после авиаудара ВСУ по нефтебазе в Белгороде возбуждено дело о теракте.

В пятницу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на нефтебазе в административном центре региона произошел пожар вследствие авиаудара двух вертолетов ВСУ, проникших на территорию РФ на низкой высоте. Пострадавших и погибших нет. Площадь возгорания емкостей с топливом составила 1,2 тыс. кв. метров.

В Минобороны уточнили, что база была атакована украинскими военными вертолетами Ми-24.

Президент Украины Владимир Зеленский ушел от ответа на вопрос американских журналистов о том, приказывал ли он наносить удар по этой нефтебазе. «Я не обсуждаю мои приказы в качестве главнокомандующего или главы государства. Есть вещи, которыми я делюсь только с военными, а они сообщают мне», – сообщил Зеленский в интервью телеканалу Fox News.

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