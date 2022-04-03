Песков: Система оплаты в рублях будет распространяться и на другие российские товары

Система оплаты за газ в рублях будет в дальнейшем распространена и на другие российские товары для экспорта, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Говоря об оплате за российский газ в рублях он отметил, что покупатели «как платили, так они и будут платить в евро, в тех самых единицах, которые указаны в договорах». «Но при этом конечная оплата все-таки будет поступать продавцу – Газпрому – именно в рублях путем уже приобретения за эти евро российских рублей», – подчеркнул Песков, передает ТАСС.

Он назвал это «прототипом системы» расчетов в рублях. «Но я не сомневаюсь, что в дальнейшем она будет распространяться и на новые группы товаров. И она будет занимать все больше и больше места в наших внешнеторговых отношениях», – заключил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ также подчеркнул, что РФ дорожит своим реноме надежного поставщика газа, европейские компании смогут быстро и четко открыть рублевые счета для оплаты газа.

«Мы же не хотим усложнить жизнь нашим клиентам. РФ всегда была надежным поставщиком. РФ дорожит своим реноме надежного поставщика. Конечно, мы не будем делать ничего, что будет подрывать это реноме», – сказал он.

Песков, отвечая на вопрос об открытии рублевых счетов для оплаты российского газа, заявил, что поэтому все будет быстро, четко, понятно. «Это нужно сделать. Это новые правила, им нужно следовать. Хотя, еще раз повторяю, для европейских компаний де-факто ничего не изменится. Де-юре это будет уже другая система», – резюмировал пресс-секретарь.

Он согласился, что решение об оплате газа в рублях было принято не чтобы щелкнуть кому-то по носу, а чтобы обезопасить российскую торговлю, чтобы у РФ не отобрали доллары и евро за газ. «Вы правы», – ответил Песков, передает РИА «Новости».

«Что произошло? Мы видим такое безумство санкционных увлечений – самая большая в истории санкционная нагрузка сейчас приходится именно на Российскую Федерацию. И помимо этого, как вы знаете, были арестованы наши валютные резервы, которые находились в других странах», – сказал Песков.

В четверг президент РФ Владимир Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. Он также сообщил, что отказ недружественных стран платить за российский газ рублями будет рассматриваться как нарушение контрактов, то есть действующие контракты будут остановлены. При этом российский лидер предупредил о риске масштабной деиндустриализации Европы и потере миллионов рабочих мест.

Газета ВЗГЛЯД анализировала возможные сценарии развития ситуации с поставками российского голубого топлива в Европу, и разбирала предложенное Москвой изящное решение для газовых расчетов с Западом.

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