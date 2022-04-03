 

Королева Елизавета II посвятила Анатолия Чубайса в рыцари

03.04.2022, 13:51, Разное
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Королева Великобритании Елизавета II посвятила в рыцари бывшего главу “Роснано”, российского экономиста и управленца Анатолия Чубайса. Он также получил поместье площадью в 27 акров в графстве Стаффордшир.

Как сообщает The Times, соседом Чубайса в Стаффордшире стала экс-глава МВФ Кристин Лагард, владеющая 23-акровым участком с двумя домами, с которйо российского экс-чиновника связывают долгие дружественные отношения. Неподалёку также живут сооснователь Microsoft Пол Аллен и дочь Дэвида Рокфеллера Эйлин.

Посвящение россиянина в рыцари вызвало вопросы у британских обозревателей – так, церемония прошла по правилам для британских подданных, в то время как Чубайс, по официальным данным, является гражданином России. Во-вторых, его наградили с необычайно сжатой формулировкой “за неоценимые заслуги перед британской короной” без любых подробностей. Для сравнения, когда в прошлом году был посвящён в рыцари профессор Оксфордского университета Эндрю Поллард, официальный перечень его заслуг занял две печатных страницы. В Букингемском дворце отказались отвечать на вопросы прессы.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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