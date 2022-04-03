 

Романтичное платье носим весной с кроссовками, босоножками и другой обувью (фото)

03.04.2022, 13:30, Разное
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Романтичные платья всегда будут пользоваться популярностью у прекрасной половины человечества. Их вариантов огромное множество. Предлагаем вам обратить внимание на самые популярные в наступившем сезоне. Некоторые из них отлично подходят для будних дней, их можно носить со спортивной обувью, другие – для романтических свиданий. К ним стоит подобрать более изящную обувь.

Легкое, воздушное

Обратите внимание на платье с кружевными деталями в бельевом стиле. Оно отлично подойдет для создания романтического образа. Добавьте к нему туфли на платформе или высоком каблуке. Вы очаровательны!

Для повседневных выходов

Надоели джинсы? Предлагаем вам платье, которое вы сможете носить всю неделю. Драпировка в области груди, рукава-фонарики, короткая длина. Этот фасон вам подойдет просто идеально. Платье настолько универсально, что будет смотреться с любой обувью. Это могут быть высокие сапоги, сабо, кроссовки и многое другое.

Белое платье

Идеальный вариант для весны: пышные рукава, оборки, высокий воротник. Вы будете выделяться в любой компании. Длинные гольфы и босоножки добавят вашему образу экстравагантности.

Простое и женственное

Такую модель вы сможете носить год за годом, так как она всегда будет выглядеть современно, несмотря на свою простоту. Сдержанный принт и небольшие оборки сделают платье одним из ваших любимых. А белые кроссовки станут вашими лучшими союзниками в будничные дни.

Платье-рубашка

Повседневная версия романтического платья приобретает в данном варианте несколько иное звучание. Классическое платье-рубашка в жаркий день подарит вам прохладу и свободу движений. Выбирайте для него удобную обувь без каблуков. Платье-рубашка отлично будет смотреться на любой фигуре. А в зависимости от аксессуаров вы сможете создать романтический или более спортивный образ.



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