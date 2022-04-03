 

Турция рассказала о принимаемых мерах против «минной угрозы» в Черном море

03.04.2022, 12:35, Новости дня
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Минобороны Турции заявило, что принимает все необходимые меры против «минной угрозы» в Черном море.

«Наше командование минной эскадрильи и наши подводные группы (SAS), элитное подразделение наших военно-морских сил, принимают все меры предосторожности против минной угрозы, которая может возникнуть в наших морях, с помощью имеющихся у них средств и возможностей. Мины уничтожаются с большой осторожностью после обнаружения и диагностики», – говорится в заявлении, передает РИА «Новости». 

Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские власти пытаются переложить вину за создание минной опасности в Черном море на Россию, выдавая устаревшие мины украинских военно-морских сил в проливе Босфор и у побережья Румынии за российские. 

В понедельник Турция заявила об обнаружении мины в Черном море, после чего ВМС Турции обезвредили найденную в Черном море у границы с Болгарией украинскую мину. В тот же день Минобороны РФ предупредило об опасности украинских морских мин для причерноморских государств. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему украинские мины вызвали срочную реакцию Турции и Румынии.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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