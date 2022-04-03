Талибы запретили выращивание мака в Афганистане

Радикальное движение «Талибан» (признано террористическим, запрещено в России) запретило выращивание мака на всей территории Афганистана.

Такое распоряжение издал верховный лидер движения Хайбатулла Ахундзада. Согласно указу, урожай нарушителей будет уничтожен, а сами они столкнутся с мерами «в соответствии с законами шариата», сообщило агентство Anadolu.

Кроме того, талибы запретили использование, транспортировку, торговлю, экспорт и импорт всех видов наркотиков, а также содержащих наркотические вещества таблеток и алкоголя.

Исполнение этого указа является обязательным для всех жителей Афганистана.

Ранее президент Владимир Путин заявил об опасности распространения наркотиков и оружия новыми властями Афганистана.

—