Талибы запретили выращивание мака в Афганистане
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Радикальное движение «Талибан» (признано террористическим, запрещено в России) запретило выращивание мака на всей территории Афганистана.
Такое распоряжение издал верховный лидер движения Хайбатулла Ахундзада. Согласно указу, урожай нарушителей будет уничтожен, а сами они столкнутся с мерами «в соответствии с законами шариата», сообщило агентство Anadolu.
Кроме того, талибы запретили использование, транспортировку, торговлю, экспорт и импорт всех видов наркотиков, а также содержащих наркотические вещества таблеток и алкоголя.
Исполнение этого указа является обязательным для всех жителей Афганистана.
Ранее президент Владимир Путин заявил об опасности распространения наркотиков и оружия новыми властями Афганистана.
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