 

Талибы запретили выращивание мака в Афганистане

03.04.2022, 12:35, Новости дня
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Радикальное движение «Талибан» (признано террористическим, запрещено в России) запретило выращивание мака на всей территории Афганистана.

Такое распоряжение издал верховный лидер движения Хайбатулла Ахундзада. Согласно указу, урожай нарушителей будет уничтожен, а сами они столкнутся с мерами «в соответствии с законами шариата», сообщило агентство Anadolu.

Кроме того, талибы запретили использование, транспортировку, торговлю, экспорт и импорт всех видов наркотиков, а также содержащих наркотические вещества таблеток и алкоголя.

Исполнение этого указа является обязательным для всех жителей Афганистана.

Ранее президент Владимир Путин заявил об опасности распространения наркотиков и оружия новыми властями Афганистана.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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