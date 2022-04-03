Немцев предупредили о росте уровня бедности из-за событий на Украине

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер в интервью изданию Bild заявил, что ситуация на Украине приведет к снижению уровня благосостояния для немцев.

«(События – прим. ВЗГЛЯД) на Украине сделают нас всех беднее, например, из-за того, что нам приходится платить больше за импорт энергоносителей. Даже государство не сможет остановить это снижение уровня благосостояния. Но можно смягчить самые сильные шоки, именно это мы и делаем», – сказал Линднер, передает РИА «Новости».

По его словам, власти намерены поддержать нуждающихся и предприятия, чья работа находится под угрозой. Вместе с тем он отметил, что финансовые средства ограничены, а потому меры поддержки могут носить лишь временный характер. «В долгосрочной перспективе нужно заложить новые основы для благополучия», – отметил Линднер.

Он также прокомментировал инфляцию в Германии по итогам марта, достигшую 7,3%, добавив, что «серьезно обеспокоен экономическим развитием», так как рост замедляется, а цены растут, правительство делает все, чтобы не допустить стагфляции.

Ранее в Германии заявили, что на фоне резкого роста цен на энергоносители возникла необходимость увеличить льготы на газ для населения.

Накануне советник правительства Германии Ламиа Мессари-Беккер предупредила о риске катастрофы в экономике Германии в случае прекращения поставок российского газа.

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