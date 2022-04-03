 

Илон Маск рекомендовал NASA покупать космические технологии за рубли

03.04.2022, 12:31, Разное
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Американский предприниматель, основатель SpaceX Илон Маск обратился к руководству NASA с предложением пойти на условия «Роскосмоса» и проводить закупку технологий у госкорпорации за российские рубли.

По его мнению, у США просто не останется иного выхода кроме свернуть все свои программы по изучению космоса.

Рубль упал уже до 250 за доллар. Дальше он будет ещё дешеветь– Рубли можно легко приобрести на Московской межбанковской валютной бирже. Я сам неоднократно так делал во время визитов в Россию. Доллары берут охотно и обменивают. Не будем скрывать, что мы реально переживали, что первым в космос полетел Гагарин, но смогли же пережить этот факт, переживём как-нибудь и оплату в рублях, иначе будем любоваться только макетами «Шаттлов», а космос наблюдать только в кино, – сказал бизнесмен.

Ещё одним преимуществом покупки технологий за рубли Маск назвал выгодный для США курс российской валюты.

– Рубль упал уже до 250 за доллар. Дальше он будет ещё дешеветь, таким образом, наши расходы со временем будут только снижаться, – заключил он.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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