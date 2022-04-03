Илон Маск рекомендовал NASA покупать космические технологии за рубли

Американский предприниматель, основатель SpaceX Илон Маск обратился к руководству NASA с предложением пойти на условия «Роскосмоса» и проводить закупку технологий у госкорпорации за российские рубли.

По его мнению, у США просто не останется иного выхода кроме свернуть все свои программы по изучению космоса.

– Рубли можно легко приобрести на Московской межбанковской валютной бирже. Я сам неоднократно так делал во время визитов в Россию. Доллары берут охотно и обменивают. Не будем скрывать, что мы реально переживали, что первым в космос полетел Гагарин, но смогли же пережить этот факт, переживём как-нибудь и оплату в рублях, иначе будем любоваться только макетами «Шаттлов», а космос наблюдать только в кино, – сказал бизнесмен.

Ещё одним преимуществом покупки технологий за рубли Маск назвал выгодный для США курс российской валюты.

– Рубль упал уже до 250 за доллар. Дальше он будет ещё дешеветь, таким образом, наши расходы со временем будут только снижаться, – заключил он.

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