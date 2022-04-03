 

Они испугались – Личное мнение

03.04.2022, 12:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Пресс-секретарь Песков объяснил, как относятся в Кремле к тем, кто покинул Россию:

«У нас есть люди, которые испугались. Когда все началось, они испугались. Кто-то из них уехал, сказал, что едет в длительный отпуск. Все поступили по-разному, но есть те, кто испугался и кто не понял. И они не являются врагами государства».


Фото: Соцсети

Певец должен хорошо петь, добавил Песков. Он не должен хорошо разбираться в политике.

Они испугались и улетели. Стоит ли осуждать людей за испуг? По мнению Пескова, врагами являются не они, а те, кто нападает на власть.

Вот тот же Ургант, как говорит Песков, большой патриот. А Собчак и Тодоренко — не враги государства.

В общем, это хорошо, что тамаду с конферансье не записали во врагов. Иначе кто будет вести корпоративы, свадьбы и дни рождения?

Источник: Лена Миро



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.12 / Армия: Зачем Россия укрепляет военный кулак в Калининграде?

14.12 / Едва не убила себя из-за Кончаловского, бросила шестимесячную дочь: как сложилась жизнь Марианны Вертинской

01.09 / Мнение: Уроки финансовой грамотности и почему они не помогут

11.02 / ИП-шоу

17.08 / Новым главным тренером «Барселоны» станет Виктор Гончаренко

16.03 / Мнение: Алиев с семьей в Карабахе

11.11 / «Тысячи наших солдат могли бы оказаться в окружении»

04.02 / Отсидевшая в тюрьме экс-участница «ДОМа-2» Анастасия Дашко извинилась перед матерью

15.11 / Мнение: Глас Петровича в пустыне

16.08 / Мнение: Коротко по Афганистану. 15.08.2021

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика