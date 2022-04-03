Они испугались – Личное мнение

Пресс-секретарь Песков объяснил, как относятся в Кремле к тем, кто покинул Россию:

«У нас есть люди, которые испугались. Когда все началось, они испугались. Кто-то из них уехал, сказал, что едет в длительный отпуск. Все поступили по-разному, но есть те, кто испугался и кто не понял. И они не являются врагами государства».



Фото: Соцсети

Певец должен хорошо петь, добавил Песков. Он не должен хорошо разбираться в политике.

Они испугались и улетели. Стоит ли осуждать людей за испуг? По мнению Пескова, врагами являются не они, а те, кто нападает на власть.

Вот тот же Ургант, как говорит Песков, большой патриот. А Собчак и Тодоренко — не враги государства.

В общем, это хорошо, что тамаду с конферансье не записали во врагов. Иначе кто будет вести корпоративы, свадьбы и дни рождения?

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