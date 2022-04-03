 

Может быть спереди или сбоку: актуальные модели брюк с разрезами – главного тренда весны-лета

03.04.2022, 12:05, Разное
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Совсем скоро весна вступит в свои права. Зимнюю одежду можно будет убрать подальше. К весенне-летнему сезону необходимо подойти во всеоружии. Предлагаем вам познакомиться с модными брюками с разрезами. Это один из главных трендов 2022 года.

Брюки с разрезом

Сложно представить, что когда-то в гардеробе наших прабабушек такого элемента одежды не существовало. На сегодняшний день классические брюки – неотъемлемый элемент одежды деловой женщины. Многообразие фасонов приятно радует. Однако в наступающем сезоне рекомендуем обратить внимание на брюки с разрезами. Он может быть как спереди, так и немного сбоку. Ножки зрительно становятся более стройными, открываются лодыжки и обувь. Такая модель позволяет каждой женщине выглядеть очаровательно. Предлагаем познакомиться с самыми популярными вариантами.

Классические с разрезом спереди

Длинные и облегающие, они создают эффект бесконечных ног. В таком наряде можно как на деловую встречу отправиться, так и на романтическое свидание. Не бойтесь выбирать очень длинные брюки, которые касаются пола. Они изумительно выглядят с каблуками. Пиджак добавит образу элегантности.

Такие брючки отлично будут смотреться с элегантными туфельками, босоножками или мокасинами. Главное – ориентироваться на образ, который вы стремитесь создать. Днем это может быть спортивная обувь, а вечером отдайте предпочтение классической обуви.

Брюки клеш с разрезами

Брюки клеш вновь на пике моды. Однако к уже полюбившемуся фасону добавилась небольшая, но существенная деталь – разрез.

Если вы долгое время носили только облегающие фасоны, то самое время несколько разнообразить свой стиль. Брюки клеш подарят вам легкость, непринужденность и элегантность. Они отлично смотрятся и с кроссовками, и с туфельками на каблучке. Однако стоит помнить, что расклешенные брюки зрительно укорачивают ногу. Поэтому выбирайте такие модели, которые будут почти касаться пола.

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Укороченные брюки

С их помощью вы легко создадите яркий игривый образ. Любите удобство? Сочетайте такие штаны с футболкой и спортивной обувью.

С боковыми разрезами

Обратите внимание еще на один фасон. В последнее время особенно популярны брюки с боковыми разрезами. Если вы отдадите предпочтение данному варианту, то ваша походка будет более расслабленной и комфортной. Они отлично подходят не только для офиса, но и для вечерней прогулки. К тому же боковые разрезы изящно приоткроют ваши икры и лодыжки.



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