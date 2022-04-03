От микрорисунка до страз: какие варианты маникюра идеальны для нового сезона

Чтобы избежать сожалений и разочарований можно действовать так: перед визитом к мастеру маникюра выбрать три-четыре варианта дизайна и позволить мастеру остановить выбор на одном из них. Это сэкономит время и позволит создать именно тот маникюр, который вы будете носить с удовольствием.

Мини-акценты

Покажите мастеру несколько вариантов оформления, где на однотонной ногтевой пластине расположен маленький рисунок. Его расположение может быть в любом уголке ногтя и станет милым дополнением, а не центральной частью маникюра.

Стразы

Стразы способны дополнить любой маникюр или стать центральной его частью. Поэкспериментируйте с количеством страз на ногтях.

Лунный маникюр

Лунный маникюр является альтернативой французскому маникюру. Это достаточно сдержанный, но креативный вариант оформления ногтей.

Оттенки пастели

Мягкие тона или достаточно яркие оттенки. Кто сказал, что пастель – это обязательно бледный цвет?

Для любительниц геометрического дизайна подойдет такой вариант оформления.

Нюдовый маникюр

Красивый натуральный оттенок ногтевых пластин выглядит сдержанно и изысканно. Попробуйте разные оттенки нюда от молочного до кремово-коричневого и выберите свой, тот самый тон.