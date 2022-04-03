 

Наблюдатели от ПА ОДКБ прибыли в Сербию для наблюдения на президентских и парламентских выборах

03.04.2022, 11:50, Разное
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Наблюдатели​ от Парламентской Ассамблеи​ ОДКБ впервые осуществляют​ международный мониторинг процесса подготовки и проведения выборов​ президента Республики Сербия, а также досрочных выборов депутатов Народной скупщины. Специалисты прибыли​ на территорию государства и начинают мониторинг выборной кампании.

Известно, что в группу входят представители парламентов государств ОДКБ – Национального Собрания Республики Армения, Национального собрания Республики Беларусь,​ Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, Совета Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,​ Маджлиси Оли Республики Таджикистан. Координатором международных наблюдателей от ПА ОДКБ​ является депутат Государственной Думы России​ Владимир Новиков.

3 апреля международные наблюд­атели от ПА ОДКБ присутствовали на открытии избир­ательных участков в Белграде. Открытие избират­ельных участков сост­оялось ровно в семь утра по местному времени.

​В данный момент эксперты посещают изби­рательные участки в столице республики, а также пр­игородах. В первые дни апреля наблюда­тели от ПА ОДКБ озна­комились с выборным​ законодательством​ Сербии,​ а также зара­нее определили маршр­уты движения по изби­рательным участкам в день голосования.

Отмечается, что специалисты продолжают работу в Белграде. На некоторых участках в центральной части города, по информации участковых комиссий, явка на 8:30 утра составляет около 5%.



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