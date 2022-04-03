 

Володин направил более 70% своего дохода на благотворительность в 2021 году

03.04.2022, 11:50, Разное
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Стало известно, какое участие в благотворительности принимает Вячеслав Володин. По информации источника, в 2021 году спикер Госдумы пожертвовал более 70% своего дохода.

Сума, о которой идет речь, составила 45 миллионов 700 тысяч рублей. Отмечается, что Володин на протяжении 20 лет направляет часть доходов на благотворительность и на оказание адресной помощи.

В прошлом году от политика получили помощь подшефные лицеи-интернаты для детей из малообеспеченных, неполных семей и детей-сирот. Размер пожертвований составил 24,9 миллиона рублей. Также сообщается, что почти три миллиона были направлены на улучшение материальной базы школ и детских садов.

500 тысяч рублей были переведены Вячеславом Володиным на завершение проекта по строительству домов для врачей и среднего медицинского персонала скорой помощи. Не остались без внимания и дома престарелых. На эти цели было выделено более 2,2 миллиона рублей. Благотворительный фонду им. Елизаветы Глинки “Доктор Лиза” получил от российского политического деятеля два миллиона.

Кроме того, Володин материально поддержал семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Для этого он пожертвовал 2,62 миллиона рублей. Более семи миллионов, по имеющимся данным, пошли на помощь монастырям Москвы, Саратовской и Смоленской областей. Стоит отметить, что приют для бездомных животных в Саратовской области получил от Володина миллион рублей.



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