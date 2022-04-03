Мнение: Чем заменят Ютуб и Стим?

Теоретически в России видеохостинги есть. Но пользоваться ими я не люблю — хоть и знаком с каждым из них, так что фактор привычки тут большого значения не имеет. Переходить на российские хостинги буду только после того как Ютуб забанят окончательно, ибо сервисы должны быть удобными, а с этим у нас пока что проблемы.

Ткну пальцем только в одну очевидную сторону вопроса. Нам регулярно надо или делиться видео с друзьями, или получать ссылки на видео от друзей. На Ютубе всё просто — у каждого видео есть короткий код. Ссылка на типичное видео выглядит вот так:

https://www.youtube.com/watch?v=V5TiyshYd0Q

Вводим первую часть адреса, потом слово “watch”, потом одиннадцать уникальных символов. Вуаля, мы нашли нужное видео. Программисты Ютуба тут недоработали, вполне хватило бы и шести символов, тогда делиться видео было бы гораздо удобнее. Также эти ребята с IQ 95 не догадались убрать из адреса похожие буквы I и l, убрать цифру 0 и букву O. Но всё же 11 символов — не так много. Адрес короткий и понятный, удобно записывать, удобно передавать, при необходимости можно даже продиктовать по телефону.

Смотрим теперь на отечественные аналоги. Вот адрес видео на сервисе Рутуб:

https://rutube.ru/video/2f3b83debcfc84c799828998b372896b/

Вам, наверное, лень считать, так что я подскажу — 32 символа. Представьте, что вы стоите в Налоговой, а на стене висит документ с адресом этого видео. И вам надо вбить эти 32 символа в свой телефон, и вы вбиваете их, и ошибаетесь в одном символе, и начинаете сверять буквы одну за другой, и запутываетесь, пока очередной раз переводите взгляд с телефона на стену…

А ведь всего-то надо было, иметь в команде одного умного человека.

— Стюарт Платонович! Как нам адреса видео лучше сделать?

— Убираем слово “video”, оно лишнее, просто начинаем все ссылки на видео с цифры. Дальше как на Ютубе, только убираем символы, которые похожи друг на друга. Вот такого формата хватит на 9 млрд видео. Это нам с большим запасом:

https://rutube.ru/3Zr92G

К сожалению, Стюарта Платоновича в команде у Рутуба не нашлось, так что вместо 6 символов зрителям придётся вбивать 32. А вот формат ссылок на видео во ВКонтакте и на Одноклассниках:

https://vk.com/video494416624_456239323

https://ok.ru/video/213953483216

Это 19 и 12 символов соответственно. С одной стороны, проще диктовать — сплошные цифры. С другой стороны, если вы не бухгалтер, вам будет довольно сложно следить за такими длинными числами, если вы не будете водить пальцем по экрану во время переписывания. Можно было бы сделать вот такой формат:

https://ok.ru/213_953_483_216

И, кстати, на Одноклассниках нет 213 миллиардов видео. Там даже миллиарда видео нет. Так что ссылку можно было бы безболезненно сократить — с 12 цифр до 9 цифр. Про ВКонтакте с его 19 цифрами всё понятно — там дизайнер интерфейса в критический момент был в отпуске.

А вот как сделали в Мэйл.ру:

https://my.mail.ru/mail/valentinalogosh/video/27/14285.html

Как видите, в ссылку не только вставили кучу лишнего, но и прописали там имя пользователя, выложившего видео себе на страницу. Которое мне, как зрителю, вот совершенно не нужно.

Да, соглашусь, с этой мелочью можно смириться. Проблема в том, что таких неудобных «мелочей», о которые можно посадить себе занозу, в каждом из наших сервисов — вагон и маленькая тележка. И это особенно грустно, так как первопроходцем был иностранный Ютуб, который должен был показать, как делать не надо. Я ожидал, что наши возьмут Ютуб, исправят его недостатки и сделают так же, только лучше. Но получилось почему-то так же, только хуже…

Впрочем, неважно. Отечественными видеохостингами тоже можно пользоваться, и я подозреваю, что большая часть зрителей вообще не поймёт, что там что-то не так. Яндекс сделал уже удобный поиск по видео из Рунета, так что в целом отключение Ютуба должно пройти безболезненно.

Также я очень надеюсь, что наши издатели, — такие как дорогой моему сердцу 1С, например, — вот прямо с февраля изо всех сил работают над полноценной заменой Стима. Обзванивают игровые студии, предлагают хорошие условиях, заключают договора. Уважаемый Габен (владелец Стима) попытался сохранить русских игроков, это ему большой плюс, однако санкции всё же вынудили его ограничить приём платежей от россиян. Эпик Геймс и другие известные мне библиотеки игр также перестали нормально работать в России.

Российские разработчики из Four Quarters даже отправили своих покупателей к пиратам, на РуТрекер, так как возможность продавать игру за деньги наши дорогие друзья и партнёры из США им отключили:

https://vk.com/kwin_steam?w=wall-60105269_7454

В связи с последними событиями нас часто спрашивают как купить Loop Hero на switch или в стиме, поэтому решили ответить сразу всем постом.

Если со стимом пока что работает способ через qiwi и пополнении кошелька тенге, то с eShop’ом нет вообще никаких вариантов.

Когда всё это закончится неизвестно, поэтому всем желающим в такие тяжёлые времена можем только помочь поднять пиратский флаг (вместе с vpn) и поделиться самой популярной раздачей на рутрекере.

Качайте на здоровье, приятной игры о/

https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=6069191

Пиратский сайт РуТрекер, кстати, по-прежнему забанен в России, и на скорый разбан я бы не рассчитывал. Со стороны государства будут против псевдопатриоты, которые под видом защиты российских авторов делают свой маленький гешефт на копирайте. Со стороны РуТрекера — та часть их команды, которая прямо встала на сторону американцев, заявив журналистам, что «в текущей ситуации не поддерживает никакие действия российских властей»:

https://www.forbes.ru/forbeslife/459377-kino-v-podpol-e-gde-rossiane-budut-smotret-novye-fil-my-i-serialy

Так вот, ссылка на РуТрекер — это полумера. Во-первых, это сейчас нейтрально-враждебный нам ресурс. Во-вторых, каждая работа должна быть оплачена, программисты и дизайнеры должны есть еду по три раза в день. Следовательно, нужна площадка, на которой игры можно будет именно продавать: что-то типа Стима, только российское. Нечто подобное уже есть, — my.games, например, или вот этот новый сайт от Ростелекома, или 1Cgames, — однако пока что всё очень маленькое, на ранних стадиях развёртывания. К примеру, в Стиме около 50 тысяч игр. На my.games — 150 штук, в 300 раз меньше.