 

Стало известно о задержании россиянки в Минске по запросу США

03.04.2022, 11:10, Новости дня
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Россиянка Анна Богачева, попавшая под санкции Вашингтона по делу о «вмешательстве» в выборы в США в 2018 году, задержана в Минске по запросу США, сообщил член Общественной палаты Александр Малькевич.

«Позавчера около 22 часов в гостинице в Минске была задержана Анна Богачева, в 2018 году попавшая под санкции США. С ней были муж и маленький ребенок – они ехали отдыхать», – написал Малькевич в Telegram. 

По его словам, Богачеву задержал Интерпол по запросу США в рамках дела о вмешательстве в президентские выборы 2016 года. Официального подтверждения информации о ее задержании пока нет.

«Обращаю внимание, что Интерпол занимается только уголовными делами, а ситуация вокруг Богачевой носит явный политический характер, и Интерпол никакого отношения к этому иметь не должен! Американский Минфин считает, что россиянка, которая, по их информации, была в 2014 году с апреля по июнь в США, каким-то образом вмешалась в выборы 2016 года. Это и стало основанием для задержания», – говорится в сообщение. 

Малькевич подчеркнул, что задержание произошло на территории Союзного государства РФ и Белоруссии. По его мнению, РФ брошен вызов. 

«Фонд защиты национальных ценностей предпримет все возможные действия по вызволению россиянки. Сейчас мы пытаемся связаться с мужем Анны», – добавил он. 

Напомним, Богачеву, попавшую под санкции Вашингтона по делу о «вмешательстве» в выборы в США, задержали в Минске еще в 2019 году. Позднее стало известно, что ее отпустили.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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