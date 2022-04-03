Стало известно о задержании россиянки в Минске по запросу США

Россиянка Анна Богачева, попавшая под санкции Вашингтона по делу о «вмешательстве» в выборы в США в 2018 году, задержана в Минске по запросу США, сообщил член Общественной палаты Александр Малькевич.

«Позавчера около 22 часов в гостинице в Минске была задержана Анна Богачева, в 2018 году попавшая под санкции США. С ней были муж и маленький ребенок – они ехали отдыхать», – написал Малькевич в Telegram.

По его словам, Богачеву задержал Интерпол по запросу США в рамках дела о вмешательстве в президентские выборы 2016 года. Официального подтверждения информации о ее задержании пока нет.

«Обращаю внимание, что Интерпол занимается только уголовными делами, а ситуация вокруг Богачевой носит явный политический характер, и Интерпол никакого отношения к этому иметь не должен! Американский Минфин считает, что россиянка, которая, по их информации, была в 2014 году с апреля по июнь в США, каким-то образом вмешалась в выборы 2016 года. Это и стало основанием для задержания», – говорится в сообщение.

Малькевич подчеркнул, что задержание произошло на территории Союзного государства РФ и Белоруссии. По его мнению, РФ брошен вызов.

«Фонд защиты национальных ценностей предпримет все возможные действия по вызволению россиянки. Сейчас мы пытаемся связаться с мужем Анны», – добавил он.

Напомним, Богачеву, попавшую под санкции Вашингтона по делу о «вмешательстве» в выборы в США, задержали в Минске еще в 2019 году. Позднее стало известно, что ее отпустили.

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