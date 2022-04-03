 

В Польше заявили о готовности разместить в стране ядерное оружие США

03.04.2022, 11:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Польша готова к размещению на своей территории американского ядерного оружия, сообщил вице-премьер Польши Ярослав Качиньский в интервью с Welt am Sonntag.

«В принципе, имеет смысл расширить ядерный обмен на восточный фланг», – сказал он, добавив, что инициатива в этом случае должна исходить от Вашингтона, передает РИА «Новости».

Качиньский также предложил существенно усилить группировку НАТО в Восточной Европе и организовать пункт командования в Польше.

Ранее газета New York Times со ссылкой на источники утверждала, что Белый дом сформировал команду из должностных лиц, чтобы они разработали сценарии ответных действий Вашингтона и его союзников на случай, если Москва применит ядерное оружие.

24 марта саммите НАТО было принято решение, что североатлантический альянс создаст четыре дополнительные многонациональные боевые группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. Также НАТО разместила 40 тыс. военных на восточном фланге и развернула элементы сил реагирования.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.06 / Во Львове в ДТП попали патрульные, сопровождавшие младенца в больницу, пять человек получили травмы

17.02 / Минфин США предсказал «глобальные последствия» санкций против России

28.12 / Польская прокуратура объявила в розыск сбежавшего в Белоруссию солдата

08.12 / Жена военного в Челябинске рассказала о неожиданной проблеме с QR-кодом

06.08 / Гривна укрепилась к доллару и подешевела к евро

18.12 / Посол РФ в США объяснил сближение Москвы и Пекина

13.02 / Второй круг парного разряда Australian Open преодолела одна украинка из трех

20.05 / Милованов назвал отрасли украинской экономики, которые придется спасать новому главе министерства

26.10 / Samsung выпускает обновленные ноутбуки Galaxy Book

04.04 / Голикова заявила об увеличении числа желающих привиться россиян

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика