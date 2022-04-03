В Польше заявили о готовности разместить в стране ядерное оружие США

Польша готова к размещению на своей территории американского ядерного оружия, сообщил вице-премьер Польши Ярослав Качиньский в интервью с Welt am Sonntag.

«В принципе, имеет смысл расширить ядерный обмен на восточный фланг», – сказал он, добавив, что инициатива в этом случае должна исходить от Вашингтона, передает РИА «Новости».

Качиньский также предложил существенно усилить группировку НАТО в Восточной Европе и организовать пункт командования в Польше.

Ранее газета New York Times со ссылкой на источники утверждала, что Белый дом сформировал команду из должностных лиц, чтобы они разработали сценарии ответных действий Вашингтона и его союзников на случай, если Москва применит ядерное оружие.

24 марта саммите НАТО было принято решение, что североатлантический альянс создаст четыре дополнительные многонациональные боевые группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. Также НАТО разместила 40 тыс. военных на восточном фланге и развернула элементы сил реагирования.

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