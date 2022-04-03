Взрыв произошел в центре по обмену валюты в Афганистане
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В одном из крупнейших пунктов по обмену валюты в столице Афганистана Кабуле произошел мощный взрыв, сообщил телеканал TOLOnews.
Взрыв произошел в районе Сарай Шахзада. В результате инцидента есть жертвы, при этом их число не уточняется, передает ТАСС.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что международное сообщество должно активно сотрудничать с новыми властями Афганистана, поощряя шаги к его признанию всеми участниками ООН.
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