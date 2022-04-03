Мокко, зеленый и вери пери: самые модные цвета лака для ногтей на весну 2022

Красивый маникюр необходим для привлекательного внешнего вида. В этом году мода предлагает нам разнообразные цвета лака. Независимо от того, предпочитаете ли вы темные или светлые оттенки, всегда необходимо знать, какие тона сейчас в тренде. В статье мы расскажем о самых модных цветах лака для ногтей на весну 2022 года.

Мокко

Этот цвет так же хорошо, как утренний кофе. Весной вы можете носить на ногтях цвет мокко во всех его оттенках.

Этот тон варьируется от светло-кофейного до шоколадного. Модный вид вам гарантирован!

Кофейный крем

Если вам нравятся темные тона лаков для ногтей, то весной вы можете придать ми более теплый оттенок. Кофейный крем – это нежный бежевый цвет. Вы можете выбирать его тон в зависимости от оттенка вашей кожи.

Для светлой кожи подойдет цвет кофейный крем с розоватым оттенком. Смуглым и загорелым женщинам лучше выбрать цвет кофе с молоком.

Песчаник

Песчаник – это оттенок, который находится между оранжевым и бежевым. Такая тенденция лака для ногтей вдохновлена самой природой. Этот тон похож на цвет песка. Это теплый оттенок, который придает традиционному маникюру мягкое и веселое ощущение.

Этот цвет имеет множество оттенков. Чтобы маникюр не выглядел скучным, попробуйте покрасить ногти в разные тона песчаного цвета.

Very Peri

Название этого цвета в вольном переводе означает “очень красивый”. Он представляет собой оттенок лавандового. Это очень светлый фиолетово-синий цвет.

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Very Peri отлично смотрится на любых оттенках кожи. Это изысканный, элегантный и нежный цвет.

Этот цвет хорошо сочетается с разными видами дизайна. На его фоне красиво смотрятся блестящие элементы.

Зеленый

Если вы ищете современное обновление вашего маникюра, то отдавайте предпочтение зеленому цвету. Он подходит как для повседневной носки, так и для праздничных случаев. Это хороший фон для создания нежного весеннего дизайна.

Обратите также внимание на оттенки этого цвета: изумрудный и зеленый шалфей. О них мы расскажем далее.

Изумрудный

Лаки для ногтей в изумрудных тонах – одна из самых модных тенденций этого года. Этот цвет представляет собой насыщенный оттенок зеленого.

Изумрудный оттенок напоминает о природе и при этом выглядит благородно и современно. Он хорошо сочетается с дизайном металлических оттенков.

Зеленый шалфей

Зеленый шалфей – это приглушенный оттенок. Он занимает промежуточное положение между светло-зеленым и серым. Этот оттенок будет в тренде весной и летом 2022 года.

Королевский синий

Это насыщенный оттенок синего цвета. Он сочетается с разными видами нейл-арта. Королевский синий излучает спокойствие и выглядит привлекательно.

Летом вы можете использовать более мягкие оттенки синего, такие как бирюзовый и темно-голубой.

Заключение

Современная мода предлагает как насыщенные, так и сдержанные тона лаков для ногтей. Вы всегда сможете выбрать подходящий для вас цвет.