 

Шольца освистали в Германии после слов об Украине и COVID-19, утверждают в России

03.04.2022, 8:20, Новости дня
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Собравшиеся в немецком Эссене встретили слова канцлера Германии Олафа Шольца об Украине и коронавирусе свистом и криками, сообщают СМИ.

Митинг, на котором выступил Шольц, приурочен к началу избирательной кампании Социал-демократической партии Германии на выборах в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Часть собравшихся отвечала на речь канцлера выкриками и свистом в свистки, передает РИА «Новости» со ссылкой на Kolnische Rundschau.

Крики и свист стали громче после заявления Шольца о солидарности Германии с украинскими беженцами, а также о работе Берлина в области здравоохранения «на протяжении всей пандемии коронавируса». Издание называет протестующих «предполагаемыми ковид-диссидентами». В ответ Шольц посоветовал недовольным «спокойно кричать». Он заявил: «Это то, за что мы боремся, за что борются граждане Украины – чтобы можно было без страха сказать свое мнение».

«Поэтому я не принимаю злой цинизм, с которым некоторые говорят, что здесь нельзя выразить свое мнение по этой теме. Это ложь! Оглянитесь на диктатуры этого мира, тогда вы поймёте, что это значит», – сказал он.

Напомним, президент федерального союза промышленности Германии (BDI) Зигфрид Руссвурм предупредил о фатальных последствиях введения эмбарго на энергоресурсы из РФ для отрасли. Советник правительства Германии Ламиа Мессари-Беккер предупредила о риске катастрофы в экономике Германии в случае прекращения поставок российского газа.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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