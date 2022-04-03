 

В Казахстане заявили о предотвращении покушения иностранной разведки на Токаева

03.04.2022, 8:20, Новости дня
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Задержан агент иностранной разведки, который планировал покушение на президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, сообщил Комитет нацбезопасности страны.

КНБ сообщает, что контрразведка задержала «гражданина республики «А» 25 марта в Нур-Султане. В сообщении говорится, что агент иностранной разведки «планировал покушение на президента Казахстана и ряд высокопоставленных государственных служащих», передает РИА «Новости».

Напомним, в начале 2022 года массовые протесты в Казахстане переросли в беспорядки, в которых принимали участие мародеры и боевики. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января, начали контртеррористическую операцию и пригласили миротворцев ОДКБ.

Руководство Казахстана сообщило, что в беспорядках приняли участие террористы, целью которых был подрыв конституционного строя и захват власти. Как сообщил МИД Казахстана, «анализ показывает», что страна «столкнулась с вооруженным вторжением террористических групп, подготовленных за рубежом».

Президент РФ Владимир Путин указывал, что угроза казахстанской государственности вызвана отнюдь не стихийными протестными актами, акциями по поводу цен на топливо, а тем, что ситуацией воспользовались деструктивные внутренние и внешние силы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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