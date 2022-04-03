В Германии захотели увеличить льготы на газ для населения

На фоне резкого роста цен на энергоносители возникла необходимость увеличить льготы на газ для населения, сообщил глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По его словам, в связи с увеличением стоимости газа частным клиентам уже следует предоставлять более высокие ежемесячные скидки на потребление электроэнергии, передает Рен ТВ.

Руководитель регулятора пояснил, что многие домохозяйства не заметят, насколько сильно выросли цены, до тех пор, пока в 2023 году не будет выставлен счет за отопление.

Он указал также на то, что потребителям необходимо заранее приготовиться к растущим тратам в случае, если льготы не будут увеличены до 2023 года.

Накануне советник правительства Германии Ламиа Мессари-Беккер предупредила о риске катастрофы в экономике Германии в случае прекращения поставок российского газа.

В четверг президент РФ Владимир Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. Он также сообщил, что отказ недружественных стран платить за российский газ рублями будет рассматриваться как нарушение контрактов, то есть действующие контракты будут остановлены. При этом российский лидер предупредил о риске масштабной деиндустриализации Европы и потере миллионов рабочих мест.

В среду в правительстве Германии сообщили, что канцлер ФРГ Олаф Шольц отказался от предложенной Россией схемы оплаты за поставки природного газа. В Берлине заявили, что поставки энергии, согласно договорам, оплачиваются исключительно в евро или долларах.

Напомним, Путин объявил, что РФ отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что РФ не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях. Газета ВЗГЛЯД анализировала возможные сценарии развития ситуации с поставками российского голубого топлива в Европу, и разбирала предложенное Москвой изящное решение для газовых расчетов с Западом.

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