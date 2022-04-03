 

Трамп предсказал США «экономический кошмар»

03.04.2022, 8:19, Новости дня
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Соединенные Штаты находятся на пороге «экономического кошмара», сообщил экс-президент страны Дональд Трамп, выступая на митинге сторонников в штате Мичиган.

«Реальные доходы падают, нас качает на пороге экономического кошмара, известного как стагфляции. Кто-нибудь знает, что это такое? Одновременная инфляция и рецессия. Хорошо звучит?» – задал вопросом бывший американский лидер, передает РИА «Новости».

По его словам, нынешняя администрация во главе с Джо Байденом – «радикальные демократы». Трамп пояснил, что в Белом доме в настоящее время рискуют всем, что создала его администрация.

Как заключил экс-президент США, ситуацию в экономике страны в настоящее время можно охарактеризовать как «инфляционное бедствие Байдена».

Кроме того, как считает Трамп, администрация США во главе с Байденом довела страну до худших времен. Кроме того, по его словам, физическое и психическое здоровье президента США Джо Байдена ухудшается, равно как и состояние всей страны.

Ранее Трамп заявил, что нынешний президент США Джо Байдена убил американскую мечту.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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