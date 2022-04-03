Что такое душа и куда она уходит после смерти?

Многие десятилетия ученые бьются над вопросом существования души, ее определения и природы.

Теология и философия утверждают, что душа существует. Традиционная наука наоборот отрицает существование такого явления, как душа.

Дункан Макдугал ещё более ста лет назад установил, что душа весит 21 грамм. Такое заключение он выдвинул после проведения ряда экспериментов. Эксперимент заключался в взвешивании людей при жизни и сразу после их смерти.

Таким образом ему удалось установить, что сразу после смерти куда-то испаряется ровно 21 грамм веса из тела человека. Также эксперимент был проведен на собаках. Их вес при жизни и после смерти не менялся, что означало отсутствие души у собак.

Однако многие авторитетные врачи отрицали подобные результаты. Они списывали потерю веса на выделение жидкости при потении. В случае с собаками все так же просто. Дело в том, что собаки не потеют, а охлаждаются дыханием. Таким образом мнения специалистов разделились.

В философии и теологии душа является тем, что лежит в основе жизни. Она независима от материального тела человека. Тело погибает и обращается в прах, а душа продолжает жить. Для многих душа является наиболее важной частью человека. Медицина не дает никакого описания души и ее точного определения. Однако, не остается никаких сомнений в том, что душа всегда была тесно связана с духом человека.

Некоторые люди особенно яро высказываются в вопросе существования души. Они утверждают, что душа не только существует, но и действительно не умирает. Так, например, психолог и философ Моуди пережил состояние клинической смерти и утверждал, что был на небесах несмотря на смерть мозга. Он написал книгу «Жизнь после жизни», в которой подробно описал свой опыт и опыт людей, которые пережили клиническую смерть.