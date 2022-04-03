Отрыв Макрона от Ле Пен перед выборами сократился с 11% до 5%

Как следует из прогноза IFOP, во втором туре президентских выборов во Франции встретятся нынешний глава государства Эммануэль Макрон и кандидат от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, причем отрыв Макрона от соперницы сократился с 11% до 5%.

Опрос, проведенный IFOP, свидетельствует, что в первом туре за Макрона готовы проголосовать 27% избирателей (минус 2,5 процентного пункта за две недели), за Ле Пен – 22% (плюс 3,5). Третье место занимает Жан-Люка Меланшон (15%), четвертое – Эрик Земмур (10,4%), пятое – Валери Пекресс (9%), шестое – Янник Жадо (5%).

Как следует из прогноза, во втором туре Макрон все еще сохраняет лидерство, но с заметно меньшим преимуществом над Ле Пен по сравнению с показателями 19 марта. Отрыв Макрона от Ле Пен сократился с 11% до 5%, передает ТАСС со ссылкой на Le Journal du Dimanche.

Опрос проводился с 31 марта по 1 апреля (за неделю до первого тура) среди 1,5 тыс. совершеннолетних французов.

Напомним, 31 марта сообщалось, что дииректор французской военной разведки Эрик Видо досрочно покидает свой пост из-за «недочетов в работе» его службы в связи с конфликтом на Украине.

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