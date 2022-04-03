При взрыве в ночном клубе в Баку один человек погиб, более 30 пострадали

В результате взрыва в ночном клубе в центре Баку как минимум один человек погиб, 31 человек пострадал, сообщила генпрокуратура Азербайджана.

Взрыв произошел около 03.00 (02.00 мск). МЧС Азербайджана сообщило, что после взрыва начался пожар, сейчас его уже потушили. Минздрав сообщил о госпитализации 24 человек, шестеро находятся в тяжелом состоянии, семеро после оказания им первой помощи были отпущены домой. По предварительной версии, причиной взрыва стала утечка газа, передает РИА «Новости».

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