 

При взрыве в ночном клубе в Баку один человек погиб, более 30 пострадали

03.04.2022, 7:30, Новости дня
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В результате взрыва в ночном клубе в центре Баку как минимум один человек погиб, 31 человек пострадал, сообщила генпрокуратура Азербайджана.

Взрыв произошел около 03.00 (02.00 мск). МЧС Азербайджана сообщило, что после взрыва начался пожар, сейчас его уже потушили. Минздрав сообщил о госпитализации 24 человек, шестеро находятся в тяжелом состоянии, семеро после оказания им первой помощи были отпущены домой. По предварительной версии, причиной взрыва стала утечка газа, передает РИА «Новости».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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