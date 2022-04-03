 

Шольц в феврале предложил Украине отказаться от планов вступления в НАТО

03.04.2022, 7:30, Новости дня
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Еще до начала российской военной операции на Украине канцлер Германии Олаф Шольц предлагал украинскому президенту Владимиру Зеленскому отказаться от планов вступления в НАТО, сообщают СМИ.

Wall Street Journal пишет, что 19 февраля в Мюнхене Шольц «предпринял последнюю попытку урегулировать ситуацию между Москвой и Киевом». Он сказал Зеленскому, что Киеву следует отказаться от идеи вступления в НАТО. По мнению канцлера, Украина должна была объявить себя нейтральным государством в рамках широкого европейского соглашения в сфере безопасности между Россией и Западом. Предполагалось, что соглашение подпишут президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден, которые совместно станут гарантами безопасности Украины. Зеленский ответил отказом.

После этого лидеры стран Европы пытались организовать саммит Путина и Байдена. В частности, об этом пытался договориться президент Франции Эммануэль Макрон. Как пишет Wall Street Journal, «в 3 часа ночи (20 февраля) француз все еще разговаривал с Путиным, обсуждая формулировку пресс-релиза о планируемом американо-российском саммите». Однако на следующий день после звонка Путина Макрону саммит якобы был отменен, передает РИА «Новости».

Как информирует Wall Street Journal, в середине января глава ЦРУ Уильям Бернс тайно посетил Киев, где провел встречу с Зеленским и представил ему план «нападения» России. Газета считает, что эта информация значительно помогла украинским войскам в первые дни спецоперации.

РФ начала военную спецоперацию с целью денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Москва не планирует оккупацию территорий Украины. Киеву выдвинут ряд политических условий, включающих признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Кроме того, от Киева требуют законодательно закрепить внеблоковый статус Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения. Киев уже согласился отказаться от вступления в НАТО.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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