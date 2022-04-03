Голосование на выборах в парламент началось в Венгрии

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03.04.2022, 7:30, Новости дня
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Избирательные участки открылись в Венгрии, где проходит голосование на выборах в Государственное собрание, сообщают информационные агентства.

Участки будут работать с 6.00 (07.00 мск) до 19.00 (20.00 мск). Борьба идет за 199 депутатских мест (93 – по партийным спискам, 106 – по одномандатным округам). Правящей партии «ФИДЕС – Венгерский гражданский союз» во главе с премьер-министром Виктором Орбаном противостоит коалиция из шести оппозиционных партий, передает ТАСС со ссылкой на MTI.

Напомним, впервые за долгое время венгерская оппозиция – от левых либералов до праворадикального Йоббика – объединилась против премьера и его партии. По некоторым данным, две трети избирателей симпатизируют Орбану куда больше, чем Петеру Марки-Заю – кандидатом на пост главы правительства от оппозиции.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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