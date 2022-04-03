Мнение: Создание комфортного фона для переговоров

Создание комфортного фона для переговоров

Из белгородского госпиталя:

«Обменяли 50 военнопленных украинских солдат, подлеченных в нашей больнице Белгорода, на наших. У наших пальцы на руках обрублены, отрезаны детородные органы. Медсестры по трое суток не отдыхают, наплачутся, идут на перевязки. У ребят все гноится. …

Нет слов. Но это надо знать».

(с) Поддубный

https://t.me/epoddubny/9358 – цинк

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Сейчас нет времени отвечать на отдельные вопросы читателей, но сегодня их было очень много и пришлось обратиться внимание, где разобравшись в вопросе, увидел, что как по методичке, отдельные мрази-каналы (причём с нашей стороны), пытаются замять факт, который сейчас во вновь открывшихся обстоятельствах невыгоден. Да и как видится, активно появилась «партия мира», за переговоры:

Так вот, суть темы и вопросов от читателей: правда ли, что украинская сторона кастрировали некоторых российских военнопленных?

Ответ: да, лично видел фото-видео материалы, где был запечатлён данный факт (трижды).

А шакалам, меняющие свой вектор постов от того, какое техническое задание им напишут в методичке сверху, воздастся.

(с) "RSOTM"

https://t.me/grey_zone/13434

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Слушайте, вот честно, мы не понимаем, почему сейчас все возбудились после слов о том, что российских военнослужащих в украинском плену кастрируют. Дело ведь в том, что подобные явления носят массовый и системный характер.

Ещё 21 марта мы говорили (https://t.me/rybar/29257), что вне зависимости от слов украинских телеведущих и врачей, равно как их призывов, украинские изверги делают вещи гораздо хуже, чем кастрирование, которое, к слову, тоже активно практикуют.

Хотите примеры?

Попавшие в конце февраля в плен российские военнослужащие при попытке прорыва к десантникам в Гостомеле подверглись пыткам. Кому-то вырезали глаза, кому-то — печень. Ещё живым и дышащим.

Вы поймите: украинцы не относятся к российским военнопленным как к людям. В лучшем случае — как к потенциально полезному скоту. А обычно — как к «игрушкам» и средству потешить свои садистские наклонности и эго.

(с) "Рыбарь"

https://t.me/rybar/30285 – цинк

Как там, комфортный фон для переговоров с нацистами?

И еще из свежего на тему.

UPD:

Подписчики сообщают, что это три дня уже ходит по вотсаппам. Если это так, то информацию из Белгорода можно сливать в унитаз.

Кто читает слухи из вотсаппа, может проверить и сделать выводы.

https://t.me/mig41/15976

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Полдня за рулем, вечером открываю телеграм, там с одной стороны – наши бьют тревогу про пленных, которых кастрировали украинские ублюдки. Официально эта информация не подтверждена.

С другой стороны, диванная сотня с сытой тыловой базы заспамила меня фотографиями глумления над пленными и над телами павших. Ну и изощренные угрозы, как водится.

Вот ко второй категории у меня вопрос: вы это делаете для чего? Что-то новое мне про себя рассказать пытаетесь? Какое вы зверье?

Так я был на мемориале в Хатыни. Я знаю, сколько ваши бесславные предки деревень сожгли вместе с их жителями, не взирая на пол и возраст. Про Бабий Яр я тоже читал. И про Ровенское еврейское гетто. И много еще про что. Я видел, какими вы пленных в Донбасс возвращали в 14-15 годах. Никаких иллюзий у меня нет.

Или вы напугать меня пытаетесь? Так я пуганый. Я подобные видео еще в Чечне первый раз увидел. И продолжал туда ездить. И ролики Аль Каиды тоже видел, но работал в Сирии. И игиловские тоже смотрел, а в Ирак все равно ездил. Вы вот в одном ряду с этими животными, можете гордиться. Но меня вы этим не останов

https://t.me/sashakots/30732 – цинк

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1. Сообщения анонимных источников надо проверять.

2. Наша группа проверит данные и доложит.

3. Зверства есть, о них известно. Будут и новые. Сути уже не меняет.

У кого-то были иллюзии после издевательств над нашими пацанами харьковскими ублюдками? Мы уже все про них знаем.

4. Давить до талого. В землю вбивать ублюдков.

На этом все до подтверждения фактов.

https://t.me/epoddubny/9363 – цинк

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Когда все члены "партии мира" напишут заявления о кастрации по собственному желанию, а укронацистская сторона завершит сию процедуру, тогда можно будет провести ещё один раунд переговоров… Ради этого самокастрационного "подвига" российских "миротворцев"…

Кстати, к сожалению, как минимум, одному из погибших военнослужащих, похороненных в Калининградской области после 24 февраля, укронацисты выкололи глаза и по-максимуму использовали не по назначению монтажную пену… Об этом мне сказали люди, которые были на похоронах…

Эти укронацисты-садисты должны быть "зачищены" на всей территории бывшей Украины… "Бывшей" – так как я сомневаюсь в том, что после этих зверств Россия согласится на сохранение Украины в качестве суверенного государства..

https://t.me/ruspm39/3157 – цинк

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Мы сумели определить место записи ещё одного ролика (https://t.me/rybar/30217?single) с издевательствами над трупами российских военнослужащих.Специально принесённых из разных мест, разной степени разложения.Снимали всё это в селе Мощун к северо-западу от Киева. Том самом, где оборону пытались взломать (https://t.me/rybar/28730) российские артиллеристы и десантники ещё 15 марта.Точные координаты: 50.61392856515265, 30.29234991010459

https://t.me/rybar/30293

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