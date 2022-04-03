 

Байден в частных беседах заявил о необходимости предъявить обвинения Трампу

03.04.2022, 6:05, Новости дня
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Глава американского государства Джо Байден в частных беседах выражает недовольство «нерасторопностью» генпрокурора Меррика Гарланда в деле о штурме Капитолия 6 января 2021 года, пишут СМИ.

New York Times со ссылкой на «двух источников, знакомых со словами» президента США, пишет, что «не позднее конца прошлого года Байден признался своему внутреннему кругу, что считает бывшего президента Трампа угрозой демократии». По мнению Байдена, «предъявление обвинений» Дональду Трампу – «необходимость».

Как подчеркивает издание, Гарланд трепетно подходит к оценке дел против участников штурма Капитолия, разбираясь в деталях и уточняя суть предъявленных обвинений. Гарланд настаивает, что руководствуется только фактами и желанием поступить правильно, передает РИА «Новости».

Такой подход «расстраивает демократов и временами самого Байдена», пишет NYT. Хотя напрямую генпрокурору Байден об этом не говорит, «в частных беседах» он заявлял, что «хочет, чтобы Гарланд меньше выступал как нерасторопный судья и больше как прокурор, который готов предпринимать решительные действия в связи с событиями 6 января».

Напомним, 6 января 2021 года сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов погибли четыре человека. Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы, а участников этих событий назвал террористами.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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