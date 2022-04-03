Участник дорожного конфликта устроил стрельбу в Махачкале

Задержан мужчина, который в ходе дорожного конфликта открыл стрельбу из травматического оружия в Махачкале, информирует МВД по Дагестану.

Полиция задержала 31-летнего жителя Гергебильского района, «который сознался в содеянном». Он пояснил, что «причиной инцидента послужил ранее имевшийся конфликт». У мужчины изъяли травматический пистолет, передает РИА «Новости».

В ведомстве сообщали, что произошел скандал между односельчанами. Водитель Mercedes-Benz поссорился с водителями Mercedes-Benz, Kia Rio и «ВАЗ 2114». Один из них из травматического оружия обстрелял водителя первой автомашины, а затем все они скрылись с места происшествия. Пострадал 31-летний мужчина, он был доставлен в больницу. Открыто уголовное дело по статьям о хулиганстве и умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

В январе в Махачкале на улице подрались двое полицейских. В конце декабря полиция задержала семерых участников массовой драки в центре Махачкалы, правоохранителям, прибывшим на место инцидента, пришлось стрелять в воздух.

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