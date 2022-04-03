Кикабидзе призвал президента Грузии «освободить Мишу»

Президенту Грузии Саломе Зурабишвили следует помиловать бывшего главу государства Михаила Саакашвили, сообщил грузинский артист Вахтанг Кикабидзе.

«Мы обсудили тему Украины», – сказал Кикабидзе после встречи с Саакашвили. Артист заявил, что Зурабишвили, «если хочет сделать для Грузии хоть одно хорошее дело», должна «освободить Мишу». Кикабидзе – депутатом парламента Грузии от партии Саакашвили «Единое национальное движение». Он был первым в партийном списке во время парламентских выборов, передает РИА «Новости».

В декабре Кикабидзе навестил в военном госпитале в Гори Саакашвили, отбывающего шестилетнее заключение. Кикабидзе сказал, что встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, который пообещал ему заботиться о Саакашвили, так как тот является украинским гражданином и главой украинского исполкома реформ.

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