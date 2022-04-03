 

Мнение: По ситуации с гражданской авиацией.

03.04.2022, 5:15, Разное
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По ситуации с гражданской авиацией.

31 марта состоялось дважды отложенное совещание у Президента РФ.
Сухая выжимка решений:
– иностранные самолёты лизингодателям не отдадут
– они будут летать в России и покрывать внутреннюю рейсовую сетку
– все их принудительно перевели в российский реестр (на сейчас – ок. 800 лайнеров)
– и перестраховали российскими страховщиками
– решение по запчастям и ТО найдено, но публично его не озвучивают
– в долгосрочном плане сделана ставка на собственное авиапроизводство
– МС-21 сдвигается на 1-2 года "вправо" (из-за доп. импортозамещения)
– Ростех обещает до 500 самолётов "больших" моделей к 2030 г.
– в среднесрочном плане начнут серийно производить Ту-214 и Ил-96-400, это уже в 2022-23 гг.
– запущена программа "авиакэшбека" (т.е. компенсации части стоимости авиабилетов на внутренних рейсах. Финансирование будет выделено в объеме 100 млрд руб)

Подробней тут:
https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/59403.html

https://t.me/periskop_pacific/285 – цинк

Источник: Colonel Cassad



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