Мнение: По ситуации с гражданской авиацией.

По ситуации с гражданской авиацией.

31 марта состоялось дважды отложенное совещание у Президента РФ.

Сухая выжимка решений:

– иностранные самолёты лизингодателям не отдадут

– они будут летать в России и покрывать внутреннюю рейсовую сетку

– все их принудительно перевели в российский реестр (на сейчас – ок. 800 лайнеров)

– и перестраховали российскими страховщиками

– решение по запчастям и ТО найдено, но публично его не озвучивают

– в долгосрочном плане сделана ставка на собственное авиапроизводство

– МС-21 сдвигается на 1-2 года "вправо" (из-за доп. импортозамещения)

– Ростех обещает до 500 самолётов "больших" моделей к 2030 г.

– в среднесрочном плане начнут серийно производить Ту-214 и Ил-96-400, это уже в 2022-23 гг.

– запущена программа "авиакэшбека" (т.е. компенсации части стоимости авиабилетов на внутренних рейсах. Финансирование будет выделено в объеме 100 млрд руб)

Подробней тут:

https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/59403.html

https://t.me/periskop_pacific/285 – цинк

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