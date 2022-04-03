Она подарила ему дочь, а он работает на износ ради ее лечения: история любви Заворотнюк и Чернышева

Заворотнюк и Чернышев познакомились во время съемок шоу “Танцы на льду. Бархатный сезон” в 2007 году. Петр был одним из участников проекта, а Настя попала туда в качестве ведущей. После встречи в первый же день съемок, актриса потеряла голову от красавца-фигуриста, да и он мгновенно в нее влюбился. Вскоре их дружеское общение переросло в роман, а потом в супружескую жизнь.

Актриса стала невестой спортсмена во время отдыха в Сардинии. Чернышев, как подобает настоящему романтику, пригласил возлюбленную искупаться под луной и вышел на берег с шикарным кольцом в руках. Ради любимой женщины фигурист, который долгое время жил и работал в США, перебрался в Россию окончательно.

Осенью 2008 году влюбленные тайно зарегистрировали свой союз, а позже обвенчались в Крыму. Информация о предстоящем мероприятии хранилась в строжайшем секрете. Только самым близким людям повезло увидеть завораживающее таинство вживую и разделить с супругами моменты счастья.

Семья поселилась в поселке Крекшино. Анастасия купила дом тайно и сделала возлюбленному и близким сюрприз. Туда же переехали Майкл и Анна – дети актрисы от предыдущего брака. Петр отлично поладил с наследниками супруги и начал забывать, что когда-то мечтал о собственных. Анастасия не планировала заводить ребенка, однако после посещения ледового шоу “Руслан и Людмила” изменила свое решение. Увидев маленькую дочь Татьяны Навки, звезда поняла, что тоже хочет малыша от любимого мужчины.

Анастасия забеременела, когда ей было уже 47 лет. В октябре 2018 года в семье родилась дочка Мила, но поклонники узнали о прибавлении только через несколько месяцев. Появление малышки, как и свою беременность, актриса тщательно скрывала. Увидев хрупкую Настю с ребенком на руках, многие предположили, что супруги воспользовалась услугами суррогатной матери. А некоторые и вовсе решили, звезда забеременела благодаря процедуре ЭКО. Все домыслы злых языков Заворотнюк опровергла.

Петр впервые стал отцом и готов был проводить с дочерью чуть ли не каждую минуту, Анастасия тоже была на седьмом небе от счастья. Чувства супругов стали только крепче, в доме царили уют и взаимопонимание… Казалось, так будет вечно, однако вскоре в семью пришла страшная беда.

Шокирующая новость о том, что у актрисы обнаружили глиобластому, прогремела летом 2019 года. Напуганная общественность сравнивала звезду с Жанной Фриске, погибшей от рака мозга после процедуры ЭКО и рождения сына, и пыталась вымолить у семьи хоть какие-нибудь подробности. Только спустя несколько месяцев близкие Анастасии подтвердили, что она больна, а после продолжили хранить молчание.

Уже почти 4 года звезда “Моей прекрасной няни” борется со страшной болезнью. Многие предполагали, что из-за недуга жены Петр Чернышев перестанет появляться на публике и забросит выступления, однако он стал трудиться еще активнее. Мужчина работает на износ и не жалеет себя, чтобы обеспечить супруге достойный уход, лечение и все необходимое. На редких снимках, которые попадают в Сеть, Чернышев выглядит исхудавшим и изможденным. Остается надеяться, что семья сможет преодолеть это страшное время и еще сообщит поклонникам добрые вести.