Посол в Турции указал на связь нынешнего режима в Киеве с пособниками Гитлера

Нынешняя украинская власть увязывает свою политическую идентичность с теми украинцами, которые во время Второй мировой войны «перешли на сторону Гитлера», сообщил посол РФ в Турции Алексей Ерхов.

Как подчеркнул Ерхов, в РФ «помнят об огромном вкладе советской Украины в победу» над нацистской Германией – «по данным на середину 1944 года, 34% красноармейцев были украинцами», среди них – 2 тыс. героев Советского Союза. Однако в РФ «помнят и о другом» – о «чудовищных преступлениях, которые совершили те украинцы, а их были тысячи, которые перешли на сторону Гитлера», включая «Львовский погром», «Волынскую резню», участие в казнях евреев и советских военнопленных, карательные операции против партизан, охрану концлагерей и многое-многое другое».

При этом, как указал Ерхов, «нынешняя украинская власть напрямую увязывает свою политическую идентичность именно с этими людьми, лидеров которых (Бандера, Шухевич и другие) в Киеве пытаются всячески превозносить как «борцов за украинскую государственность». Он подчеркнул, что это объясняет, «почему нынешний кризис начался не 24 февраля, а намного раньше – несколько сотен лет назад», передает ТАСС со ссылкой на Aydinlik.

Ерхов пояснил, что «когда в 2014 году в Киеве к власти пришли откровенно антироссийские силы, демонстрировавшие пронацистские взгляды и открыто противопоставившие себя и России, и всему русскому, для нас это стало тревожным сигналом». Он отметил, что в том же 2014 году из Йемена сбежал президент Абд Раббо Мансур Хади. Его «до сих пор все прогрессивное человечество считает главой государства», а «со свергнутым украинским президентом Виктором Януковичем все почему-то вышло по-другому».

Посол подчеркнул, что «легитимность нынешней украинской власти основана на таком любопытном общественно-политическом явлении, как «майдан», то есть «площадь, куда выходят недовольные и демонстрируют свое недовольство, в идеале – до смены власти».

«Где-то это удается, как в Киеве, поскольку остальной народ безмолвствует (бунтует-то всегда абсолютное пассионарное меньшинство, minimum minimorum). Где-то не проходит – я это наблюдал своими собственными глазами не в Киеве, а намного ближе – на площади Таксим и в Гези-парке», – сказал Ерхов. Он также напомнил о попытках «перенести «майдан» на русскоязычный юго-восток и в Крым».

Ерхов заявил: «Один украинский тележурналист очень любил начинать интервью с российскими общественными и государственными деятелями с вопроса «чей Крым?». Очень «конфликтогенная» постановка вопроса, сразу выводит либо на ссору, либо на нужное интервьюеру политическое заявление», передает РИА «Новости».

«Действительно, а чей Крым? А чей Иерусалим? А если остановить сейчас какого-нибудь турка на улицах Анкары или Стамбула и спросить его, а чей Хатай? Ответ будет однозначный, и хорошо, если не с "янычарской пощечиной". Так вот и в РФ – если спросить русского, чей Крым – ответ будет четкий и ясный. Конечно, были у нас какие-то люди, сомневавшиеся в российской принадлежности полуострова, но большинство из них сейчас куда-то уехало. Вроде, говорят, в Англию», – сообщил он.

Хатай – регион на юге Турции, суверенитет которой над данной территорией долгое время не признавала Сирия. Административно-территориальной единицей Турции Хатай стал в 1939 году после референдума, однако Дамаск не признавал законность голосования вплоть до начала 2000-х годов.

Россия начала военную спецоперацию с целью денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Москва не планирует оккупацию территорий Украины. Киеву выдвинут ряд политических условий, включающих признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

—