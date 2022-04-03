 

Мужчина погиб на концерте Сергея Трофимова в Москве

03.04.2022, 4:40, Новости дня
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На концерте Сергея Трофимова в Центральном академическом театре Российской армии в Москве мужчина, попытавшийся подняться на сцену, погиб, сообщил источник в правоохранительных органах.

Источник ТАСС сообщил, что «мужчина решил подняться на сцену, споткнулся на лестнице, ударился головой о ступеньки и скончался». По предварительной информации, он был пьян. При падении он задел двух женщин, которые в результате получили травмы и были госпитализированы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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