Бабушка из райкома – Личное мнение
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Я уже писала о том, как отношусь к фотосессии фигуристки Медведевой в журнале MAXIM: очень плохо.
Фото: Соцсети
Зачем спортсменке давить из себя секс, если у неё — другие приоритеты в жизни?
Женя в эротической фотосессии выглядит не эротично, а затравлено. Не секс, а какие-то откровенные муки стыда и совести.
Но потом до меня дошло: ведь даже это не главное!
Медведевой не должно было быть в MAXIM не потому, что она спортсменка, а не очередная девка с трухлявого бревна дома 2, а потому, что она тупо некрасивая.
Я сначала подумала, что, может, Женечку не надо было впихивать в образ вамп и рядить во всё алое, может, причесать её надо было как-то иначе, а не самодельные кудельки на башке устраивать.
Фото: Соцсети
Пусть бы изображала себя: скромницу. Это тоже очень привлекательный для многих образ.
Но потом я очнулась. Да что с Медведевой ни делай, данные у неё — не те. Не для эротических фантазий.
Фото: Соцсети
Есть такие женщины от природы: некрасивые и несексуальные. Вот Медведева — из таких.
Жене, кажется, — всего 20 лет, а на ней уже сидит как влитой костюм бабушки из райкома.
Согласны?
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Источник: Лена Миро
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