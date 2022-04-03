Бабушка из райкома – Личное мнение

Я уже писала о том, как отношусь к фотосессии фигуристки Медведевой в журнале MAXIM: очень плохо.



Фото: Соцсети

Зачем спортсменке давить из себя секс, если у неё — другие приоритеты в жизни?

Женя в эротической фотосессии выглядит не эротично, а затравлено. Не секс, а какие-то откровенные муки стыда и совести.

Но потом до меня дошло: ведь даже это не главное!

Медведевой не должно было быть в MAXIM не потому, что она спортсменка, а не очередная девка с трухлявого бревна дома 2, а потому, что она тупо некрасивая.

Я сначала подумала, что, может, Женечку не надо было впихивать в образ вамп и рядить во всё алое, может, причесать её надо было как-то иначе, а не самодельные кудельки на башке устраивать.



Фото: Соцсети

Пусть бы изображала себя: скромницу. Это тоже очень привлекательный для многих образ.

Но потом я очнулась. Да что с Медведевой ни делай, данные у неё — не те. Не для эротических фантазий.



Фото: Соцсети

Есть такие женщины от природы: некрасивые и несексуальные. Вот Медведева — из таких.

Жене, кажется, — всего 20 лет, а на ней уже сидит как влитой костюм бабушки из райкома.

Согласны?

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