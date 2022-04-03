Мнение: Не до жиру

Хотя уже 2 апреля, вентиль на трубе в Европу пока никто не закручивает. Песков сообщил, что процесс перехода на платежи в рублях растянут по времени, оплата производится в конце месяца, так что время еще есть. Видимо, апрель как раз и уйдет на попытки выкрутить руки, ну а далее — остается только гадать. В любом случае с мая месяца кому-то придется сдавать назад, так как компромисса нет. Европа пока принципиально не готова идти навстречу пожеланиям Путина, хотя, будем откровенны, его предложение с точки зрения заявленной цели перевода торговли на рубли — чистая фикция. Но тут уже коса нашла на камень, Европа просто не хочет даже виртуально соглашаться с шантажом Кремля.

Уже есть грубые подсчеты, какой дефицит ожидает Европу в случае прекращения поставок. Они именно грубые, так как формально Турция относится к европейскому рынку Газпрома, но она не внесена в список «недружественных», а потому пока требование об обязательном переходе на рублевые платежи ее не касается. Молдавия и так платит в рублях, есть еще по-мелочи некоторые нюансы, однако в целом картина известна.

Вместе с Турцией российский экспорт в Европу — примерно 150 млрд кубометров. Из которых к концу апреля будет поставлено от 35 до 40 млрд. В случае прекращения поставок газа в «недружественные страны» ориентировочный дефицит газа на европейском рынке может составить порядка 90 млрд кубометров (с учётом того, что в некоторые страны он будет поставляться).

Крупнейшие после России поставщики в Европе — Норвегия и США. Норвегия пообещала в краткосрочной перспективе дать дополнительные 20 млрд кубометров до конца года. США дополнительно обещают поставить 15 млрд кубометров, итого 35 млрд.

Алжир и Катар, идущие следом, вряд ли смогут в этом году дать дополнительный газ на европейский рынок, хотя очень небольшие возможности и резервы есть — но не более 5 млрд кубометров суммарно. Остальные поставщики и без того поставляют небольшие объемы, которые просто нет смысла вносить у расчеты.

Итоговый дефицит газа составляет приблизительно 50 млрд кубометров. Это много. Однако парадокс ситуации заключается в том, что даже при таком дефиците Европа сможет заполнить свои газовые хранилища от нынешних 30% до примерно 50. Это потребует введения ограничений и, возможно, нормированного распределения, но две трети «обычного объема» запасов газа на зимний сезон запасти удастся. Сезон 22/23 года Европа пройдет даже с такими запасами, но к весне 23 года выберет их практически полностью.

Фактически у европейцев есть примерно полтора года, в течение которых они либо восполнят дефицит газа, заместив его другими энергоносителями (что непросто, но возможно — скажем, открытие угольной генерации). Дополнительных объемов газа Европа не получит ни в 23, ни в 24 годах — ключевым фактором здесь может стать Катар, но ранее 25 года он не сможет существенно нарастить объемы в сторону Европы. При известных обстоятельствах Европа может попытаться решить проблему дефицита, решив вопрос со среднеазиатскими странами, которые сейчас попадают в жесткую зависимость от России и ее отношений с Европой. Здесь основным игроком может стать Турция, которая и без того заинтересована в проникновении в регион. Она же прямо заинтересована в продвижении свой стратегии «логистической сверхдержавы», что подразумевает ускоренное расширение Южного газового коридора ЕС за счет дополнительных объемов газа из Средней Азии, плюс на подходе будет газ восточно-средиземноморских месторождений. В складывающихся обстоятельствах Европа будет вынуждена закрывать глаза на экспансию Турции в Ливии, которая как раз и подразумевает контроль Турции над движением газа со средиземноморских месторождений в Европу.

В общем, «перебиться» европейцы смогут даже в самых неблагоприятных обстоятельствах. Скорее всего, не без проблем и кризисов, но тут уж не до жиру…

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