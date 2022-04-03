 

Fox News удалил из интервью ответ Зеленского про зверства батальона «Азов»

03.04.2022, 3:17, Новости дня
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Американский канал Fox News удалил из интервью украинского президента Владимира Зеленского его ответ на вопрос о зверствах батальона «Азов», который ведущий назвал «нацистским».

«Эти известия о батальоне «Азов». Нацистский батальон <…> Сообщается об их зверствах. Что американцам нужно знать о батальоне, об этих сообщениях?» – спросил ведущий, слова которого приводит News Front. 

Зеленский в ответ заявил, что «они такие, какие есть». При этом Fox News не стал публиковать данный эпизод на своих ресурсах, но в интернет попала полная версия, передает РЕН ТВ.

Напомним, еще до начала российской военной операции на Украине в ООН фиксировали преступления «Азова» в Донбассе. В пытках российских военных, о которых стало известно после нашумевшего видео, также принимали участие члены «Азова».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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