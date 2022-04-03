В Латвии сообщили о прекращении поставок российского газа в Прибалтику

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03.04.2022, 3:17, Новости дня
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Латвия, Литва и Эстония с начала апреля не получают российский газ, сообщил глава оператора латвийской газотранспортной системы Conexus Baltic Grid Улдис Барисс.

Барисс заявил, что решение РФ об оплате газа в рублях послужило сигналом для Прибалтики о необходимости сокращения поставок, поскольку на них якобы «больше нельзя полагаться». По его словам, «с точки зрения энергетической безопасности государства однозначно нужно решать вопрос о строительстве второго СПГ-терминала – чем быстрее, тем лучше». Барисс сказал, что в Инчукалнском газохранилище «нетипично много газа для этого периода», поэтому поводов для беспокойства в ближайшие месяцы нет, передает РИА «Новости» со ссылкой на Jauns.lv.

Напомним, президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что его страна полностью отказалась от поставок российского газа. В четверг президент РФ Владимир Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. Он также сообщил, что отказ недружественных стран платить за российский газ рублями будет рассматриваться как нарушение контрактов, то есть действующие контракты будут остановлены.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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