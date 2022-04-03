Мнение: Когда беженцы из Донбасса вернутся домой?

В Казань завезли беженцев из Донбасса. 502 человека. Старики, женщины, дети. Большей частью это жители украинского Мариуполя, граждане Украины.

Беженцев разместили в санаториях «Санта» и «Васильевский» в пригороде Казани, а также набережночелнинской «Жемчужине» и общежитии «КАМАЗжилбыта».

Вице-премьер Татарстана Рустам Нигматуллин пообещал, что украинские беженцы будут трудоустроены, а детей примут в детские сады и школы. В школы!

Дети из Мариуполя уже в апреле пойдут учиться в казанские школы? Или вице-премьер имел в виду, что украинские дети начнут учиться в школах Татарстана с 1 сентября? Тогда невольно возникаете вопрос, неужели беженцы из Мариуполя не смогут вернуться в родной город до сентября? Или город так плотно был напичкан бандеровцами и националистами, что там уже и некуда возвращаться?

И еще мне интересно, почему беженцев из Мариуполя привезли именно в Казань? От Мариуполя до Казани и по прямой-то 1253 километра… Неужели ближе негде было разместить беженцев из Украины?

Фотографии отсюда

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