Мнение: Кстати, о футболе

Поскольку никаких международных матчей и кубков у нас в росфутболе больше не будет еще долгие годы (ни на уровне сборной, ни на уровне клубов) – думаю, самое время вернуть, наконец, систему розыгрыша чемпионата России “весна-осень”, совпадающую с календарным годом. А не нынешнее уродство, которое в РФ внедрили “под Европу”, и которое России подходит буквально как корове седло. Они ведь домудрили до того, что у нас последнее 10-летие футбол в России начинается в конце февраля, а заканчивается в середине декабря! А два летних месяца, июнь и июль – “выходные”.

Хоть в чем-то надо ж приблизиться к здравому смыслу?! В России не играть в футбол летом, но “зато” играть зимой – это ж надо было додуматься.

Сейчас – самый благоприятный момент. Большая часть клубов так называемой премьер-лиги вот-вот разорится (в регионах скоро голод, не до содержания клубов, вон, даже Спартак вроде бы на последнем издыхании – но его, впрочем, Лукойл спасет) – да и хрен с ними! Все равно играть никто не умеет.

Я б вообще действовал радикально: текущий чемпионат я бы вообще оставил навсегда недоигранным – какой смысл, все равно от тех, кто начинал летом 2021, половина игроков уже разбежалась, половина клубов разорилась, чего тянуть, что изображать, для кого? “Старый” чемпионат России остановить, умершие клубы безжалостно удалить, оставшийся десяток дополнить парой клубов из первой лиги, парой из Крыма – и примерно с 9 апреля, т.е. со следующей субботы, запустить новый ЧР! По нормальной схеме “весна-осень”.

Наконец-то футбол из Крыма тоже прибьется к родным берегам! Просто за счет того, что отныне у нас весь чемпионат России по статусу такой же, каким был до 24 февраля только Чемпионат Крыма: без легионеров, без международного признания, без выхода в любые кубки, варящийся исключительно в собственном соку.

Ну и ладно. Зато хоть по нормальному графику.